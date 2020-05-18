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Без игрушек, ковров и полотенец: в Минздраве предложили условия работы детсадов

Без игрушек, ковров и полотенец: в Минздраве предложили условия работы детсадов (3 новости)

«Минздрав опубликовал предложения п»

Минздрав опубликовал предложений по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования. Министерство предоставило список условий.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины (МОН) со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.

Условия, которые предлагают для работы дошкольных учреждений

Перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;

Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру о...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  18.05.20, 15:22 Минздрав опубликовал предложения п
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 15:53 Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение рекомендации противоэпидемических мероприятий во время работы спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадок.
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