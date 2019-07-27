Без макияжа и прически: Леся Никитюк показала кадр из путешествия по Украине (4 новости) «Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает покорять украинцев все новыми кадрами со своей новой тревел-программы LeМаршрутка»

Известная телеведущая Леся Никитюк недавно порадовала поклонников сообщением о том, что она возвращается к тревел-проектам и будет вести новое шоу о путешествиях. Ведь она стала популярной как раз после работы в тревел-проекте "Орел и Решка". Команда уже приступила к съемкам и отправилась колесить по Украине - именно нашей стране будет посвящена программа, которая получила необычное название "LeМаршрутка".

На своей странице в Instagram Леся поделилась колоритным снимком из своего путешествия. Артистка позировала посреди убранного поля, сидя на живописном тюке сена. При этом ведущая запечатлена без макияжа и с убранными в пучок волосами.

Никитюк предстала в черной футболке и ультратрендовых в этом сезоне велосипедках оранжевого цвета. Подобный наряд и эффектная поза подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ножки. Судя по геотегу, фото было сделано где-то возле Черкасс.

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"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокомментировала Леся.