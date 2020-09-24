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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:29
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Без разницы, где будет видеоконференция: Кравчук высказался о переносе ТКГ

Без разницы, где будет видеоконференция: Кравчук высказался о переносе ТКГ (4 новости)

«По словам Кравчука, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ»

Вопрос переноса площадки физических встреч Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение. Он добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности в физических встречах.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа (Хайди - ред.) Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации подчеркнул, что сейчас Украина не ставит на переговорах вопрос о переносе физичес...

Обновлено в 22:29 Леонид Кравчук Если мы говорим о проведении видеоконференции, то не имеет никакого значения, где будет проводиться заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире одного

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.09.20, 18:10 По словам Кравчука, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ
УНН УНН  ·  24.09.20, 22:04 Если мы говорим о проведении видеоконференции, то не имеет никакого значения, где будет проводиться заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель…
Новый Регион Новый Регион  ·  24.09.20, 22:29 Леонид Кравчук Если мы говорим о проведении видеоконференции, то не имеет никакого значения, где будет проводиться заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире одного
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