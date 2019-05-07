Без Салаха и Фирмино: "Ливерпуль" и "Барселона" назвали составы на полуфинальную игру

Ливерпуль в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов принимает дома Барселону. Матч пройдет на стадионе Энфилд во вторник 7 мая. Первая встреча команд закончилась уверенной победой для Барселоны со счетом 3:0 в пользу каталонцев. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Барселона. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 2. С углового подача пошла на ближнюю штангу, выиграли мяч испанцы. 1. Начало радует. Сначала Месси остановил Фабиньо в красивом подкате, потом Шакири вывели на удар, получился скорее прострел и угловой. МАТЧ НАЧАЛСЯ Команды на поле. Антураж сумасшелший! Интересно, кроме магии Энфилда у Ливерпуля сегодня что-то еще будет? Энфилд поет! И верит! И в таком составе красным нужно отыграть три гола против Барселоны. Реально? У Ливерпуля большие проблемы с составом. Не смогут сыграть Салах и Фирмино. СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири, Милнер, Мане, Ориги. Барселона – тер Стеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо, Ракитич, Видаль, Бускетс, Суарес, Месси. Барселона, которая заранее обеспечила чемпионский титул в Испании, в гостевом поединке с Сельтой позволил себе выставить резервный состав, поэтому команда проиграла 0:2. Английский Ливерпуль продолжает сражаться с Манчестер Сити за чемпионский титул в премьер-лиге, поэтому не может себе позволить экономить силы. На выходных была добыта тяжелая выездная победа на поле Ньюкасла - 2:3. После фиаско на Камп Ноу шансы команды Юргена Клоппа на выход в полуфинал маленькие. Тем не менее, у футболистов Ливерпуля, явно не заслуживавших на поражение с крупным счетом в первом поединке. Ливерпуль - Барселона / фото: iSport Встречу мерсисайдцев с каталонской командой обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии во главе с 42-летним турком Джюнейтом Чакыром Последние игры Барселоны 04.05.19 Сельта – Барселона – 2:0 27.04.19 Барселона – Леванте – 1:0 23.04.19 Алавес – Барселона – 0:2 20.04.19 Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 16.04.19 Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:0 13.04.19 Уэска – Барселона – 0:0 Последние игры Ливерпуля 04.05.19 Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль – 2:3 26.04.19 Ливерпуль – Хаддерсфилд – 5:0 21.04.19 Кардифф – Ливерпуль – 0:2 17.04.19 Порту – Ливерпуль – 1:4 14.04.19 Ливерпуль – Челси – 2:0 09.04.19 Ливерпуль – Порту – 2:0 Очные встречи Барселона - Ливерпуль 01.05.19 Барселона - Ливерпуль - 3:0 06.08.16 Ливерпуль – Барселона – 4:0 06.03.07 Ливерпуль – Барселона – 0:1 21.02.07 Барселона – Ливерпуль – 1:2 13.03.02 Барселона – Ливерпуль – 0:0 20.11.01 Ливерпуль – Барселона – 1:3 Ориентировочные составы команд Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Коутиньо Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Фирмино. Где смотреть прямую трансляцию В прямом эфире поединок 1 мая, начиная с 22:00, покажет телеканал Футбол 1. Прогноз на матч Ливерпуль - Барселона Матч Ливерпуль - Барселона онлайн-трансляция / фото: iSport.ua Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили котировки - 2.45 на победу Ливерпуля и 2.70 - на успех гостей. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.70.