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Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве

Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве (4 новости)

«Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, днем ранее бежавший из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе, сообщает агентство ЭФЭ со…»

Беглец укрылся в посольстве с членами семьи Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который 30 апреля бежал из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на испанское Министерство иностранных дел. Лопес вместе с женой и 15-месячной дочерью укрылся в посольстве. По его словам, освободиться от домашнего ареста ему помогли сочувствующие среди военных. Леопольдо Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако 8 июля 2017 года он вышел из тюрьмы. Верховный суд Венесуэлы приговорил его к домашнему аресту. Как сообщали "Комментарии", президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил госсекретарю США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению в среду, 1 мая. Ранее Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать на Кубу, для этого у него якобы уже был готов самолет. Также госсекретарь США потребовал от него покинуть Венесуэлу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве»
Фото Сбежавший венесуэльский оппозиционер укрылся в посольстве Испании
Фото Сбежавший венесуэльский оппозиционер укрылся в посольстве Испании
Фото Посольство Испании приютило беглого венесуэльского оппозиционера
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.05.19, 11:32 Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, днем ранее бежавший из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на испанский МИД.
РБК Украина РБК Украина  ·  01.05.19, 12:18 Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который 30 апреля бежал из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на испанское Министерство…
Газета День Газета День  ·  01.05.19, 12:55 Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который 30 апреля бежал из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на испанское Министерство…
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