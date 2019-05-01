Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве

Беглец укрылся в посольстве с членами семьи Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который 30 апреля бежал из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на испанское Министерство иностранных дел. Лопес вместе с женой и 15-месячной дочерью укрылся в посольстве. По его словам, освободиться от домашнего ареста ему помогли сочувствующие среди военных. Леопольдо Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако 8 июля 2017 года он вышел из тюрьмы. Верховный суд Венесуэлы приговорил его к домашнему аресту. Как сообщали "Комментарии", президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил госсекретарю США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению в среду, 1 мая. Ранее Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать на Кубу, для этого у него якобы уже был готов самолет. Также госсекретарь США потребовал от него покинуть Венесуэлу.