  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Безумное дерби: "Атлетико" сокрушил "Реал" на Международном кубке чемпионов (видео)
Спорт
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:39
· Видео · США · Матч
Безумное дерби: "Атлетико" сокрушил "Реал" на Международном кубке чемпионов (видео)

Безумное дерби: "Атлетико" сокрушил "Реал" на Международном кубке чемпионов (видео) (6 новостей и 1 видео)

«Мадридское дерби выдалось на славу»

Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче разгромил "Реал" - 7:3 Команда Зидана пропустила уже на 44-й секунде, что, похоже, полностью ее деморализовало. Матрасники, в составе которых особенно свирепствовал Коста, семь раз забили в ворота сначала Куртуа, затем Наваса (Лунин остался в запасе). Об этом пишет ua-football.com

"Реал" начал отвечать только под конец встречи, когда Симеоне почти полностью изменил основу.

Международный кубок чемпионов

26 июля. США. Ист Разерфорд

"Основной инстинкт". Астафьева выпустила ролик. Видео

"Реал" - "Атлетико" 3: 7

Голы: Начо 59, Бензема 82 пен., Санчес 87 - Коста 1, Фелиш 8, Корреа 19, Коста 28 пен, Коста 45, Коста 51, Витоло 70

Удаление: Карвахаль 65 - Коста 65

Таким образом, королевский клуб завершил выступления на МКЧ с одной победой по пенальти в активе и двумя поражениями. "Атлетико" еще сыграет с "Ювентусом".

Обновлено в 11:49 Смотреть видеообзор матча Международного кубка чемпионов Реал - Атлетико.

Обновлено в 12:39 Мадридское дерби выдалось на славу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Безумное дерби: "Атлетико" сокрушил "Реал" на Международном кубке чемпионов (видео)»
Фото "Атлетико" разгромил "Реал" на турнире в США
Фото Атлетико разгромил Реал в сверхрезультативном матче
Фото Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Фото МКЧ-2019. "Атлетико" в сверхрезультативном матче разгромил "Реал", Коста оформил покер
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.07.19, 09:12 В США в рамках Международного кубка чемпионов прошло мадридское дерби – "Реал" против "Атлетико". Поединок неожиданно завершился разгромной победой команды Диего Симеоне – 7:3. Реал – Атлетико 3:7 Голы:…
Апостроф Апостроф  ·  27.07.19, 09:23 В матче Международного кубка чемпионов "Атлетико" в мадридском дерби разгромил "Реал" со счетом 7:3. Встреча состоялась в американском Ист-Рутерфорде на стадионе "Нью-Мидоулэндс".
Униан Униан  ·  27.07.19, 11:48 Мадридские клубы забили на двоих десять голов.
Телеграф Телеграф  ·  27.07.19, 11:49 Смотреть видеообзор матча Международного кубка чемпионов Реал - Атлетико.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  27.07.19, 12:39 Мадридское дерби выдалось на славу.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины
Безумное дерби: &quot;Атлетико&quot; сокрушил &quot;Реал&quot; на Международном кубке чемпионов (видео)

Безумное дерби: "Атлетико" сокрушил "Реал" на Международном кубке чемпионов (видео)
На матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер осталось 1000 билетов

На матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер осталось 1000…
17-летняя американка побила мировой рекорд в плавании

17-летняя американка побила мировой рекорд в плавании
Хацкевич: Очень рад, что Караваев и Кадири оказались в нашей команде

Хацкевич: Очень рад, что Караваев и Кадири оказались в нашей…
Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины

Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины
Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать

Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать
ВИДЕО. Будучност – Заря. Как Громов открыл счет в матче

ВИДЕО. Будучност – Заря. Как Громов открыл счет в матче
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леди Ле на сеновале: первые снимки со съемок нового тревел-шоу Леси Никитюк

Леди Ле на сеновале: первые снимки со съемок нового тревел-шоу…
Волкер спрогнозував наступні кроки для досягнення миру на Донбасі

Волкер спрогнозував наступні кроки для досягнення миру на Донбасі
При обысках в Белой Церкви задержали около 10 человек

При обысках в Белой Церкви задержали около 10 человек
Под Киевом произошло экологическое ЧП: все подробности

Под Киевом произошло экологическое ЧП: все подробности
В Москве на митинге за свободные выборы в гордуму задержали уже более 80 человек

В Москве на митинге за свободные выборы в гордуму задержали…
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Барселона готова заключить с Месси бессрочный контракт

Барселона готова заключить с Месси бессрочный контракт
Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции

Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.