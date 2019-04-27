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"Безумное действо": Ельченко прокомментировал "паспортные планы" Путина

"Безумное действо": Ельченко прокомментировал "паспортные планы" Путина (4 новости)

«Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко провел параллели между действиями Российской Федерации и антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла»

Упрощение властями РФ предоставления своего гражданства жителям оккупированного Донбасса свидетельствует о намерении "засеять" всю Украину российскими паспортами, считает постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сравнил упрощение российскими властями выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса с произведением британского писателя Джорджа Оруэлла. Такое мнение он выразил 27 апреля в Twitter.

"Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Далее последует возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше терпеливо будет ждать, "призывая все стороны"?" написал Ельченко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных территорий Донбасса. Документ обнародован 24 апреля на сайте Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от получения российского гражданства. В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре Россия признала свою ответственность как страны-оккупанта.

В США и Евросоюзе осудили решение Путина.

Джордж Оруэлл британский писатель, наиболее известным произведением которого является антиутопический роман "1984".

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УНН УНН  ·  27.04.19, 21:25 Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко прокомментировал планы Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов для всех украинцев. Помимо прочего, он назвал действия Совбеза…
Фокус Фокус  ·  27.04.19, 22:26 Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможности упрощения условий выдачи российских паспортов для всех украинцев. Об этом…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.04.19, 00:57 Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко провел параллели между действиями Российской Федерации и антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
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