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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:37
· Украинские биатлонисты · Золото · Гонка
Биатлон: украинец Сергей Семенов выиграл золото в короткой индивидуальной гонке Кубка IBU

Биатлон: украинец Сергей Семенов выиграл золото в короткой индивидуальной гонке Кубка IBU (6 новостей)

«Украинский биатлонист – о победе на Кубке IBU»

Украинец Сергей Семенов опередил немца Лукаса Фратцшера, который финишировал вторым, на 50,7 секунды.Биатлонист Сергей Семенов из Украины победил в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиасе, сообщает biathlon.com.ua.

Семенов один раз не попал по мишени на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 40 минут и 36,9 секунды.

Немец Лукас Фратцшер, который пришел вторым, отстал от украинца на 50,7 секунды. Третий норвежец Ларс Хельге Биркеланн (+1.00,8).

В гонке принимали участие еще пять украинских спортсменов: Андрей Доценко (13-е место), Богдан Цимбал (21-я позиция), Виталий Труш (57-й), Тарас Лесюк (64-й) и Руслан Бригадир (66-е место).

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Обновлено в 15:30 Сергій Семенов з Чернігова виграв у середу коротку індивідуальну гонку третього етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), що триває в австрійському місті Обертілліах.

Обновлено в 16:37 Сергей Семенов финишировал первым в короткой индивидуальной гонке

ФОТО К НОВОСТИ: «Биатлон: украинец Сергей Семенов выиграл золото в короткой индивидуальной гонке Кубка IBU»
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.12.19, 13:53 Украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал золотую награду на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиасе. Украинец победил в старте, в котором приняли участие 132 спортсмена. Сергей Семенов…
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 14:43 Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл "золото" на этапе Кубка IBU.
Sport.ua Sport.ua  ·  18.12.19, 15:00 Украинский биатлонист – о победе на Кубке IBU
UAinfo UAinfo  ·  18.12.19, 15:30 Сергій Семенов з Чернігова виграв у середу коротку індивідуальну гонку третього етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), що триває в австрійському місті Обертілліах.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  18.12.19, 16:37 Сергей Семенов финишировал первым в короткой индивидуальной гонке
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