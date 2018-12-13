Биатлон: Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку

Телеканал 24 · 13.12.18, 16:41

В четверг, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене завершился женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Гонку выиграла итальянка Доротея Вирер, которая преодолела дистанцию за 21:04.9.…