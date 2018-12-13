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Биатлон: Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку

Биатлон: Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку (4 новости)

«Итальянка – о своей победе в Хохфильцене»

В австрийском Хохфильцине спринтерской гонкой биатлонисток стартовал второй этап Кубка мира по биатлону 2018-2019

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Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 16:30 Доротея Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.12.18, 16:41 В четверг, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене завершился женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Гонку выиграла итальянка Доротея Вирер, которая преодолела дистанцию за 21:04.9.…
Sport.ua Sport.ua  ·  13.12.18, 21:19 Итальянка – о своей победе в Хохфильцене
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