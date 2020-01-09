Бибер признался, что у него болезнь Лайма

Всемирно известный певце Джастин Бибер лечится от болезни Лайма. Об этом кумир миллионов подростков рассказал на своей странице в Instagram.

"В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Не только это, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья", — разоткровенничался артист.

Своим признанием Джастин Бибер объяснил поклонникам свое поведение и состояние кожи. К примеру, много вопросов у фанатов вызывали внезапные нервные срывы звезды, когда певец неожиданно начинал плакать. А проблемы с кожей недоброжелатели считали результатом воздействия наркотических средств.

"Это была тяжелая пара лет", — написал певец.

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По словам Бибера, он сейчас проходит лечение и чувствует себя лучше. Более того, певец даже пообещал подробнее рассказать о заболевании. Для этого он снимет несколько роликов и опубликует их в YouTube.

Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое передается через укус клещей. Симптомы болезни проявляются в виде высокой температуры, озноба, лихорадки, боли в суставах, в сердце, в мышцах, чувстве усталости, нарушении памяти и мыслительных процессов. В отдельных случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Если не лечить данное заболевание, то это может закончиться летальным исходом или инвалидностью.

Обновлено в 13:53 Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень измотанным, а лицо было покрыто прыщами.