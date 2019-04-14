Билецкий: "Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" (5 новостей) «Нацкорпус и Нацдружины не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на Олимпийском»

Члены "Нацкорпуса", "Нацдружины" и полка "Азов" не планируют никаких акций под стенами НСК "Олимпийский" во время выступления президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Нацкорпус и Нацдружины. Заранее заявляем: ни Нацкорпус, ни Нацдружины, ни полк "Азов" или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой", - заявил он.

"Будем требовать привлечения к ответственности не только Свинарчуков, но и Порошенко за коррупцию в армии уже у новой власти после президентских выборов", - добавил он.

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3 апреля Владимир Зеленский заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский". 4 апреля Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского и согласился провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский", а не в телестудии. 7 апреля Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Тот в свою очередь заявил, что дебаты состоятся 19 апреля. Петр Порошенко ждет кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского на дебаты и 14 апреля, и 19 апреля. В штабе Зеленского заявили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Олимпийском" пройдут 19 апреля в 19:00.

Обновлено в 09:55 "Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском".

Обновлено в 10:13