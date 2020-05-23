Билецкий обратился к Баканову и Малюське с требованием расследовать деятельность ОПЗЖ (3 новости и 1 видео) «Нацкорпус требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены, а также ожидает от…»

Представители партии "Национальный корпус" протестуют под офисом "Оппозиционной платформы – За жизнь" и требуют от СБУ расследовать поездки главы политсовета этой партии Виктора Медведчука в Россию. Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий подписал письма с такими требованиями в СБУ и в Минюст.

Партия “Национальный корпус” пикетирует офис “Оппозиционной платформы За жизнь” в Киеве и официально обратилась к СБУ с требованием расследовать регулярные визиты представителей ОПЗЖ в Россию. Об этом сообщается на сайте партии “Национальный корпус”.

Акция приурочена ко Дню героев. Под стенами офиса ОПЗЖ активисты развесили плакаты со словами “Оппозиционная платформа против жизни” и требуют Службу безопасности Украины расследовать деятельность главы политсовета партии Виктора Медведчука и его регулярные встречи с должностными лицами страны-агрессора.

“Мы, "Национальный корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требов...