"Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета (5 новостей) «Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны…»

Музичний марафон "Білими нитками" організували на Майдані Незалежності у столиці. Таким чином активісти хочуть підтримати Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. На місці перебуває кореспондентка "5 каналу" Євгенія Китаїва.

Нагадаємо, підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Шеремета Андрій Антоненко подав позов про захист честі, гідності й ділової репутації проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки та першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи трьом фігурантам у справі вбивства Шеремета. Медсестрі Яні Дугарь, яку підозрюють у проведені розвідки біля місця злочину, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Ветерану АТО, музиканту Андрію Антоненку, який, за версією обвинувачення, організував вбивство журналіста, – арешт на два місяці. Такий самий запобіжний захід присудили і Юлії Кузьменко, яка, за словами слідчих, безпосередньо заклала вибухівку в автомобіль Шеремета.

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Обновлено в 15:31 Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.