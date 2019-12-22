  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. "Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета
Общество
5 канал 5 канал · · Обновлено в 15:31
· Майдан
"Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета

"Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета (5 новостей)

«Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны…»

Музичний марафон "Білими нитками" організували на Майдані Незалежності у столиці. Таким чином активісти хочуть підтримати Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. На місці перебуває кореспондентка "5 каналу" Євгенія Китаїва.

Нагадаємо, підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Шеремета Андрій Антоненко подав позов про захист честі, гідності й ділової репутації проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки та першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи трьом фігурантам у справі вбивства Шеремета. Медсестрі Яні Дугарь, яку підозрюють у проведені розвідки біля місця злочину, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Ветерану АТО, музиканту Андрію Антоненку, який, за версією обвинувачення, організував вбивство журналіста, – арешт на два місяці. Такий самий запобіжний захід присудили і Юлії Кузьменко, яка, за словами слідчих, безпосередньо заклала вибухівку в автомобіль Шеремета.

Стало известно, кто бросил яйцо в Порошенко на Майдане против Зеленского
Стало известно, кто бросил яйцо в Порошенко на Майдане против Зеленского

Обновлено в 14:28 https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

Обновлено в 15:31 Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.12.19, 10:38 В 12:00 в воскресенье, 22 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве начнется рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.12.19, 15:31 Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели

Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в…
В Киеве состоится новогодний парад: какие улицы следует объехать

В Киеве состоится новогодний парад: какие улицы следует объехать
Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019

Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019
Бывший чиновник Минобороны украл у завода &quot;Антонов&quot; 4 миллиона

Бывший чиновник Минобороны украл у завода "Антонов" 4 миллиона
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone

Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Украину накрыло туманом: Спасатели предупреждают о плохой видимости

Украину накрыло туманом: Спасатели предупреждают о плохой видимости
Игорный бизнес держат те, кто должен с ним бороться, – Рябошапка

Игорный бизнес держат те, кто должен с ним бороться, –…
Украинский фильм &quot;Племя&quot; вошел в топ-50 от Rolling Stone

Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Корь унесла жизни почти 80 человек

Корь унесла жизни почти 80 человек
Закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до ув’язнених набув чинності

Закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до ув’язнених набув чинності
Боевики из РПГ обстреляли жилые районы в Луганской области

Боевики из РПГ обстреляли жилые районы в Луганской области
В Николаеве женщина пострадала во время стрельб полицейских

В Николаеве женщина пострадала во время стрельб полицейских
На фоне протестов Макрон отказался от президентской пенсии

На фоне протестов Макрон отказался от президентской пенсии
Украинцы стали реже разводиться - Минюст

Украинцы стали реже разводиться - Минюст
Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча

Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча
Шлем застрял в автобусе: в Одессе разбился байкер, - ВИДЕО

Шлем застрял в автобусе: в Одессе разбился байкер, - ВИДЕО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.