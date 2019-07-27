Битвы за еду: Минобороны будет обжаловать скандальное решение суда

Министерство обороны Украины заявило, что обжалует определение Окружного административного суда Киева, из-за которого приостановлено действие приказа министерства о реформе питания в Вооруженных силах Украины.Окружной административный суд Киева вынес определение, из-за которого приостановлена реформа питания в Вооруженных силах Украины. Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны Украины, опубликованном 27 июля.
Ведомство возмущено решением суда по остановке действия приказа Минобороны "О переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019.
"Реализация указанного определения ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что прекращение действия приказа повлечет за собой ряд последствий. По сообщению Минобороны, это судебное решение негативно скажется на системе обеспечения Вооруженных сил, и будет содействовать коррупции в системе питания ВСУ.
В определении, опубликованном в Едином реестре судебных решений 19 июля, сказано, что Окружной админсуд Киева приостановил действие приказа Минобороны в рамках обеспечения судебного иска, который против ведомства подал предприниматель.
Истец требует признать незаконным приказ Минобороны о переходе на систему питания по каталогу. Его имя в определении не указано.
Вооруженные Силы Украины начали переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году. Согласно сообщению Минобороны, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и улучшить качество питания военнослужащих.
По состоянию на июль 2019 на новую систему питания перешли 50% военнослужащих ВСУ, министерство планирует перевести 100% личного состава на эту систему до конца 2019 года.