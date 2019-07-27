Битвы за еду: Минобороны будет обжаловать скандальное решение суда (4 новости) «Минобороны будет обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене новой системы питания военных. Назвали это угрозой для создания системы…»

Министерство обороны Украины заявило, что обжалует определение Окружного административного суда Киева, из-за которого приостановлено действие приказа министерства о реформе питания в Вооруженных силах Украины.Окружной административный суд Киева вынес определение, из-за которого приостановлена реформа питания в Вооруженных силах Украины. Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны Украины, опубликованном 27 июля.

Ведомство возмущено решением суда по остановке действия приказа Минобороны "О переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019.

"Реализация указанного определения ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что прекращение действия приказа повлечет за собой ряд последствий. По сообщению Минобороны, это судебное решение негативно скажется на системе обеспечения Вооруженных сил, и будет содействовать коррупции в системе питания ВСУ.

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В определении, опубликованном в Едином реестре судебных решений 19 июля, сказано, что Окружной админсуд Киева приостановил действие приказа Минобороны в рамках обеспечения судебного иска, который против ведомства подал предприниматель.

Истец требует признать незаконным приказ Минобороны о переходе на систему питания по каталогу. Его имя в определении не указано.

Вооруженные Силы Украины начали переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году. Согласно сообщению Минобороны, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и улучшить качество питания военнослужащих.

По состоянию на июль 2019 на новую систему питания перешли 50% военнослужащих ВСУ, министерство планирует перевести 100% личного состава на эту систему до конца 2019 года.