Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу (5 новостей) «Обвиняемый в совершении двух преступлений бизнесмен Тимофей Нагорный покинул СИЗО»

Бизнесмен Тимофей Нагорный, котрый был арестован по подозрению в госизмене, накануне был освобожден из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!", - написал Солодко.

Эту информацию также подтвердил председатель совета общественной организации Плич-о-плич Сергей Рахманов.

"Сегодня решением аппеляционного суда г. Киева, было отменено решение Печерского суда об аресте до 25 мая и изменена мера пресечения для Тимофея на домашний арест! Ветер перемен касается и судебной системы. Домашний арест, звучит лучше чем содержание под стражей!" - написал Рахманов.

Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко

Бывший омбудсмен, а ныне адвокат Нагорного Валерия Лутковская, также прокомментировала решение суда. Она отметила, что наконец справедливость и правосудие восторжествовали и ее подзащитный будет ночевать не в тюрьме.

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