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Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу

Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу (5 новостей)

«Обвиняемый в совершении двух преступлений бизнесмен Тимофей Нагорный покинул СИЗО»

Бизнесмен Тимофей Нагорный, котрый был арестован по подозрению в госизмене, накануне был освобожден из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!", - написал Солодко.

Эту информацию также подтвердил председатель совета общественной организации Плич-о-плич Сергей Рахманов. 

"Сегодня решением аппеляционного суда г. Киева, было отменено решение Печерского суда об аресте до 25 мая и изменена мера пресечения для Тимофея на домашний арест! Ветер перемен касается и судебной системы. Домашний арест, звучит лучше чем содержание под стражей!" - написал Рахманов.

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Бывший омбудсмен, а ныне адвокат Нагорного Валерия Лутковская, также прокомментировала решение суда. Она отметила, что наконец справедливость и правосудие восторжествовали и ее подзащитный будет ночевать не в тюрьме.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 13:26 Бизнесмен Тимофей Нагорный, которого подозревают в госизмене, освобожден из-под стражи 21 мая.
ForUm ForUm  ·  22.05.19, 13:51 Вчера, 21 мая, бизнесмен Тимофей Нагорный, которого подозревают в государственной измене, освобожден из-под стражи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Евгений Солодко.«День…
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 15:04 Обвиняемый в совершении двух преступлений бизнесмен Тимофей Нагорный покинул СИЗО.
Капитал Капитал  ·  22.05.19, 15:12 Бизнесмен Тимофей Нагорный вышел из СИЗО 21 мая. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко. «День прожит не зря — Тимофей Нагорный из-под стражи…
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