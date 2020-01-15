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Экономика и финансы
Finance Finance · · Обновлено в 16:15
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Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк "Кредит Днепр"

Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк "Кредит Днепр" (5 новостей)

«Нацбанк получил соответствующее письмо от Ярославского»

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

В НБУ подтвердили информацию FinClub о серьезности намерений бизнесмена. «Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали», – рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Оценить это соглашение в НБУ пока не могут. «На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, в том числе и размер приобретенного пакета. Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета», – подчеркнула она. Бизнесмен Виктор Пинчук на 100% владеет Банком Кредит Днепр через кипрские компании Paramigiani Management Ltd., Woodage Overseas Inc., Brancroft Enterprises Ltd. Кроме того, Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке.

Обновлено в 15:23 Владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

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Обновлено в 16:15 Нацбанк получил соответствующее письмо от Ярославского.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 11:52 – Бизнесмен Александр Ярославский направил в Национальный банк Украины (НБУ) письмо о намерении купить банк "Кредит Днепр" (Киев), сообщила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.
Капитал Капитал  ·  15.01.20, 12:21 Бизнесмен Александр Ярославский направил в Национальный банк Украины письмо о намерении купить банк «Кредит Днепр», сообщила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 15:23 Владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.01.20, 16:15 Нацбанк получил соответствующее письмо от Ярославского.
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