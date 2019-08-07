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Бизнесмены смогут покупать валюту в кредит - Нацбанк

Бизнесмены смогут покупать валюту в кредит - Нацбанк (5 новостей)

«Новое правило вступит в силу 8 сентября»

Нацбанк Украины отменил ограничения, которые запрещали предприятиям покупать валюту за кредитные гривневые средства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что теперь для бизнеса не существует никаких ограничений, в частности по сумме покупки валюты за кредитные средства. "Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", – сказали в Нацбанке. Там также усовершенствовали валютный надзор за бизнесом. Отныне банки будут совершать валютный контроль в течение 5 дней с момента получения информации о замене обслуживающего банка в таможенной декларации. "Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений", – добавляют в НБУ. Как ранее сообщал Фокус: 7 февраля в Украине начал действовать закон о валюте, который отменил ряд валютных ограничений. В августе украинская национальная валюта – гривна – заняла первое место среди мировых валют по росту относительно курса американского доллара. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  07.08.19, 16:47 Новые правила будут действовать с завтрашнего дня.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.08.19, 18:28 Новое правило вступит в силу 8 сентября.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.19, 19:12 Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме в рамках продолжения валютной либерализации.
Капитал Капитал  ·  07.08.19, 19:28 Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме в рамках продолжения валютной либерализации. Об этом…
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