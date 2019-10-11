Блогер опубликовал списки предприятий, через которые «Филип Моррис» и «Тедис Украина» отмывали «теневой» доход (5 новостей) «Скандальная поправка №8 в законопроект №1049, принятый на прошлой неделе парламентом, увеличивает доходы табачного оптовика с 3,5% до 7%»

Блогер Кирилл Сазонов опубликовал списки рисковых предприятий, при помощи которых один из четырех крупнейших производителей табачной продукции "Филип Моррис Украина" и крупнейший дистрибьютор сигарет в Украине "Тедис Украина" уклонялись от уплаты налогов.

Блогер сообщил, что основным покупателем у ЧАО "Филип Моррис Украина" было ООО с созвучным названием "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн". Со своей стороны эта компания 70% продукции отпускала "Тедис Украина". "В цепочках присутствуют и другие предприятия, некоторые из которых налоговики оценивают, как рисковые, которые поглощали лимит с НДС и, вероятно, наличные деньги полученные на рынке "черной реализации табачных изделий", — пишет Кирилл Сазонов. По его данным, за два месяца оборот таких средств составил 300 млн грн. с НДС или 4-5% от общей реализации.

Обе компании — ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" — попали в список штрафников Антимонопольного комитета Украины.

По данным налоговиков, "Тедис Украина" также занималась реализацией рисковым предприятиям. За два месяца объем такой реализации с учетом НДС составил 2,2 млрд грн, что составляет от 20 до 40% общего объема продаж. "Итого только за два месяца текущего года оборот рынка "черной реализации табачных изделий" составил приблизительно 2,5 млрд грн с НДС", — подытожил блогер.

Сазонов призвал снять "розовые очки" относительно "добросовестных" западных компаний: зачастую они ведут бизнес в Украине "типично для наших мастеров уклонения". Их цель заключается в получении прибыли и они используют для этого все лазейки, которые предоставляет законодательство и "прощает" государство.

Обновлено в 15:46 Скандальная поправка №8 в законопроект №1049, принятый на прошлой неделе парламентом, увеличивает доходы табачного оптовика с 3,5% до 7%.

Обновлено в 16:07 В то же время, скандальная поправка №8 в законопроект №1049, принятая 3 октября Комитетом Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, а уже на следующий день парламентом в целом увеличивает маржу оптового табачного монополиста сразу вдвое до 7%.