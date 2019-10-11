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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 09:19
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Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный

Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный (8 новостей)

«Боевики продолжают стрелять»

Боевики не нарушали режим тишины в течение суток 10 октября в районе Золотого и Петровского, где планируется разведение войск.В течение суток 10 октября боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, в результате погиб один украинский военный. Об этом 11 октября сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 20 раз открывали огонь: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики нарушали режим тишины пять раз: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

С начала суток 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня неподалеку Талаковки и вблизи Новотроицкого.

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Из сводки штаба следует, что обстрелов в районе Золотого и Петровского, где планируется разведение войск, не было.

В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней. В штабе заявляли, что 9 октября боевики обстреливали Золотое.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля, но специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует его нарушение.

Обновлено в 08:19 "10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:19 Об этом сообщает пресс-служба ООС.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный»
Фото За сутки на Донбассе погиб украинский военный
Фото Сообщили печальные новости Донбасса
Фото На Донбассе погиб украинский военный
Фото Боевики 25 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военный
Фото За прошедшие сутки оккупанты 25 раз нарушили режим тишины, один военный погиб
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.19, 07:19 За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
ТСН ТСН  ·  11.10.19, 07:24 Боевики продолжают стрелять.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.10.19, 07:24 10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб. Под обстрел попали позиции вблизи 11 населенных пунктов, сообщают…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 07:26 В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 07:53 В течение суток 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб. Оккупанты обстреливали позиции подразделений…
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Газета День Газета День  ·  11.10.19, 09:19 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями…
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