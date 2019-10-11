Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный (8 новостей) «Боевики продолжают стрелять»

Боевики не нарушали режим тишины в течение суток 10 октября в районе Золотого и Петровского, где планируется разведение войск.В течение суток 10 октября боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, в результате погиб один украинский военный. Об этом 11 октября сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 20 раз открывали огонь: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики нарушали режим тишины пять раз: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

С начала суток 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня неподалеку Талаковки и вблизи Новотроицкого.

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Из сводки штаба следует, что обстрелов в районе Золотого и Петровского, где планируется разведение войск, не было.

В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней. В штабе заявляли, что 9 октября боевики обстреливали Золотое.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля, но специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует его нарушение.

Обновлено в 08:19 "10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:19 Об этом сообщает пресс-служба ООС.