Боевики четыре раза нарушили «пасхальное перемирие» на Донбассе, - штаб (4 новости) «Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, с начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе»

В первый день "пасхального перемирия" пророссийские боевики четыре раза открывал огонь по позициям украинских военнослужащим, в результате чего один украинский военный был ранен, сообщили в штабе операции Объединенных сил.Пророссийские боевики четыре раза нарушили "пасхальное перемирие" в первый день его действия, 18 апреля. Об этом информирует пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на объявленное "пасхальное перемирие", с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", говорится в сообщении.

По данным штаба, на востоке противник обстреливал позиции украинских военнослужащих в районе села Павлополь из минометов калибра 82 мм, в районе населенного пункта Пески из противотанковых гранатометов.

Со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли неподалеку населенного пункта Светлодарск, из ручных противотанковых гранатометов возле населенного пункта Крымское.

Боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненый

Вследствие атак один украинский военнослужащий был ранен, добавили в штабе.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе ООС остается контролируемой", говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Последний раз стороны достигли договоренности ввести бессрочный режим тишины с 8 марта. По данным Министерства обороны Украины, боевики нарушили перемирие в первые сутки.

Прекращение огня на Донбассе на пасхальные праздники начало действовать в полночь 18 апреля. Украина ввела его в одностороннем порядке.