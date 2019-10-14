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Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи Золотого

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи Золотого (6 новостей)

«Враг из гранатометов обстрелял участок разведения вблизи Золотого»

Контролируемые Россией незаконные вооруженные формирования сорвали процесс разведения сил и средств на Донбассе, обстреляв украинские позиции вблизи Золотого. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, в воскресенье, 13 октября, боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4. Накануне российские наемники сигнализировали о готовности к началу процесса разведения.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

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В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи Золотого»
Фото Боевики сорвали разведение сил в Золотом, - штаб
Фото Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи Золотого
Фото Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  14.10.19, 10:38 На Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил в Золотом. При этом они применили гранатометы. Об этом сообщает штаб ООС.  "НВФ РФ, имитируя до этого готовность провести разведение сил и средств,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.10.19, 10:43 Враг из гранатометов обстрелял участок разведения вблизи Золотого.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.10.19, 10:49 Боевики в воскресенье из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого, сообщает штаб Операция объединенных сил в понедельник.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.10.19, 11:34 Боевики обстреляли из гранатометов различных систем участок разведения №2 вблизи н.п. Золотое-4 на Луганщине.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.10.19, 12:59 Также минометы вели огонь около населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь.
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