Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС с начала суток, один раненый

С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил один военнослужащий, который был эвакуирован в военный госпиталь. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано два случая открытия огня со стороны российско-оккупационных войск. Оба произошли на подступах к Авдеевке", - отметил он.
Так, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут, однако уже через некоторое время после этого противник открыл огонь повторно, на этот раз выпустив две мины калибра 82 мм и введя в действие гранатометы АГС и РПГ.
"Наши защитники среагировали мгновенно и применили дежурные огневые сред...
Обновлено в 13:25 Как сообщается, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут.