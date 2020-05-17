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УНН УНН · · Обновлено в 13:25
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Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС с начала суток, один раненый

Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС с начала суток, один раненый (4 новости)

«Обстрелы велись вблизи населенного пункта Авдеевка из 82 мм минометов и гранатометов различных систем»

С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил один военнослужащий, который был эвакуирован в военный госпиталь. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано два случая открытия огня со стороны российско-оккупационных войск. Оба произошли на подступах к Авдеевке", - отметил он.

Так, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут, однако уже через некоторое время после этого противник открыл огонь повторно, на этот раз выпустив две мины калибра 82 мм и введя в действие гранатометы АГС и РПГ.

"Наши защитники среагировали мгновенно и применили дежурные огневые сред...

Обновлено в 13:25 Как сообщается, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут.

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РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 13:25 Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции в течение 20 минут возле Авдеевки. Всего от начала суток было осуществлено два обстрелы.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.Как…
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