Боевики несколько раз за двое суток вели огонь по украинским военным из жилых кварталов – штаб ООС (3 новости) «Вооруженные формирования Российской Федерации ведут огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов. Таким образом боевики пытаются скомпрометировать…»

За двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

Как пишет пресс-центр ООС, своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "умело" русские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин.

В частности, оккупанты разместили артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, вражеские артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак три десятка 122 мм снарядов по позициям ОС рядом с Новолуганское.

В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами.

Украинские разведчики сообщают, что, по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке очередных провокаций и является грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей", говорится в сообщении.

Украинские военные заверили, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.

"Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", отметили они.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дачные постройки в селе Каменка Донецкой области. Разрушены два дома.