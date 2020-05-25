Боевики несколько раз за двое суток вели огонь по украинским военным из жилых кварталов – штаб ООС

За двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.
Как пишет пресс-центр ООС, своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "умело" русские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин.
В частности, оккупанты разместили артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, вражеские артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак три десятка 122 мм снарядов по позициям ОС рядом с Новолуганское.
В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами.
Украинские разведчики сообщают, что, по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке очередных провокаций и является грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях.
"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей", говорится в сообщении.
Украинские военные заверили, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.
"Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", отметили они.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дачные постройки в селе Каменка Донецкой области. Разрушены два дома.