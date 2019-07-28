Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС (5 новостей) «Боевики Донбасса один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный»

За минувшие сутки сепаратисты один раз обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе – ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центра штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 28 июля.

"27 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского – из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке.

В штабе отметили, что в то же время с начала суток воскресенья обстрелов не зафиксировано.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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Обновлено в 09:34 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили обстрел позиций Объединенных сил. С автоматического гранатомета НВФ обстреляли Крымское.

Обновлено в 10:14 27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Об этом говорится в утреннем сообщении сил ООС. "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник из автоматического гранатомета совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий ...