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Боевики обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе

Боевики обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе (3 новости)

«Російські збройні формування з району села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників, що виконують завдання у межах гуманітарного коридору Донецьк-Курахове»

Российские вооруженные формирования в районе операции Объединенных сил обстреляли позиции украинских пограничников, которые выполняли задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово". Боевики 25 мая выпустили 25 снарядов из гранатомета по посту "Марьинка".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Днями боевики уже прибегали к подобным провокациям.

"В частности вблизи КПВВ "Марьинка" по позициям военнослужащих ГПСУ был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военными. А еще за несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское", - отметили в ГПСУ.

В результате обстрелов никто из украинских пограничников не пострадал. Огонь в ответ военные ГПСУ не открывали.

"В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Не соблюдение режима прекращения огня...

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 11:15 Російські збройні формування з району села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників, що виконують завдання у межах гуманітарного коридору "Донецьк-Курахове"
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 11:32 Вчера, 25 мая, российские вооруженные формирования из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного…
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