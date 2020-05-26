Боевики обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе (3 новости) «Російські збройні формування з району села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників, що виконують завдання у межах гуманітарного коридору Донецьк-Курахове»

Российские вооруженные формирования в районе операции Объединенных сил обстреляли позиции украинских пограничников, которые выполняли задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово". Боевики 25 мая выпустили 25 снарядов из гранатомета по посту "Марьинка".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Днями боевики уже прибегали к подобным провокациям.

"В частности вблизи КПВВ "Марьинка" по позициям военнослужащих ГПСУ был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военными. А еще за несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское", - отметили в ГПСУ.

В результате обстрелов никто из украинских пограничников не пострадал. Огонь в ответ военные ГПСУ не открывали.

"В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Не соблюдение режима прекращения огня...