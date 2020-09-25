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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки (5 новостей)

«Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов вследствие выстрелов нет»

25 сентября российские оккупанты на Донбассе применили подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб операции Объединенных сил.Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки. Об этом 25 сентября сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты применили подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отметили в штабе, выстрелы в направлении позиций сил ООС были неприцельными, поэтому украинские военные не стали открывать ответный огонь.

Потерь в результате обстрела со стороны боевиков в рядах сил ООС нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые...

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки»
Фото Боевики на Донбассе уточняют позиции украинских военных с целью поражения
Фото Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки
Фото Боевики открыли огонь в сторону позиций украинских военных - штаб ООС
Фото Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки
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