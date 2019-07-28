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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:47
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Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" - штаб

Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" - штаб (6 новостей)

«Пророссийские боевики обстреляли КПВВ Марьинка с применением крупнокалиберного оружия. Фото»

Российские войска и их наемники применили крупнокалиберное оружие при сегодняшнем обстреле пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Боевики нарушили перемирие и обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области, сообщает 28 июля в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Оккупанты в очередной раз прибегают к провокациям. Сегодня, 28 июля, в 00.15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, они совершили обстрел КПВВ "Марьинка", применив при этом крупнокалиберное оружие. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ… Известно, что огонь противник вел с направления террикона "Крокодил". В результате обстрела в одном из модулей присутствовали отверстия от пуль", сказано в сообщении.

Украинские бойцы огонь не открывали, "поскольку тщательно соблюдают режим прекращения огня", отмечают в ООС.

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"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности соблюдать это перемирие.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 0.01 до 16.00 21 июля.

Обновлено в 16:13 Боевики нарушили перемирие и обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области, сообщает 28 июля в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обновлено в 16:47 В результате обстрела в одном из модулей зафиксировали отверстия от пуль.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" - штаб»
Фото Штаб ООС: Сепаратисты обстреляли КПП Марьинка
Фото Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", - штаб ООС
Фото Боевики нарушили перемирие и обстреляли пункт пропуска "Марьинка" – штаб операции Объединенных сил
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Украинская правда Украинская правда  ·  28.07.19, 14:19 Пророссийские боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" с применением крупнокалиберного оружия. Фото
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Facenews Facenews  ·  28.07.19, 15:42 Пророссийские боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" с применением крупнокалиберного оружия.Детали: По данным штаба, обстрел произошел в ночь на воскресенье, огонь вротивник вел с направления террикона "Крокодил"."В…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.07.19, 16:47 Пророссийские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" из крупнокалиберного оружия. Огонь оккупанты вели по направлению террикона "Крокодил". В целом боевики совершили около 5 одиночных…
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