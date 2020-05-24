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Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома (3 новости) «Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса»

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дачные здания в селе Каменка Донецкой области. Разрушено два дома.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

"Так, вчера российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные здания в поселке Каменка. В результате разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - наружную стену и кровлю", - говорится в сообщении.

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 травня 2020 р.

В штабе ООС также сообщили, что в результате обстрела населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

"Таким образом окк...