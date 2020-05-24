  1. Главная
  2. Новости
  3. Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома
РБК Украина РБК Украина ·
· Боевики · Обстрел · Российская Федерация
Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома

Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома (3 новости)

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса»

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дачные здания в селе Каменка Донецкой области. Разрушено два дома.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

"Так, вчера российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные здания в поселке Каменка. В результате разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - наружную стену и кровлю", - говорится в сообщении.

Збройні формування Російської Федерації продовжують вести вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів поблизу...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 травня 2020 р.

В штабе ООС также сообщили, что в результате обстрела населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

"Таким образом окк...

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома»
Фото Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома
Фото Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии мирные дома: фото разрушений
Фото Боевики на Донбассе обстреляли окрестности Каменки: разрушены два дома
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 16:54 Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, которые находятся в районе линии соприкосновения.
Униан Униан  ·  24.05.20, 19:28 Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Буковине 52 инфицированных в тяжелом состоянии

На Буковине 52 инфицированных в тяжелом состоянии
Від Майдану до будинку президента: як пройшла Всеукраїнська акція &quot;Рік Зеленського – рік реваншу&quot; у столиці (Відео)

Від Майдану до будинку президента: як пройшла Всеукраїнська акція "Рік…
Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья

Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья
Команда Милевского драматично проиграла в финале Кубка Беларуси

Команда Милевского драматично проиграла в финале Кубка Беларуси
Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)

Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)
В КГГА рассказали о новых правилах работы метрополитена

В КГГА рассказали о новых правилах работы метрополитена
С 1 июня начнут роботать музеи Ватикана

С 1 июня начнут роботать музеи Ватикана
Без мягких игрушек и тканевых полотенец: правила работы детсадов во время карантина, - ИНФОГРАФИКА

Без мягких игрушек и тканевых полотенец: правила работы детсадов во…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.