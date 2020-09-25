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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 19:16
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Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе – ООС

Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе – ООС (4 новости)

«Вооруженные формирования РФ на Донбассе в пятницу нарушили режим тишины и стреляли из гранатомета и пулемета»

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 17.30 пятницы, 25 сентября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Обновлено в 19:16 В то же время спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. "Сейчас продолжаются восстановительные работы на 9 объектах. Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более 11 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 85 найденных взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе – ООС»
Фото Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу, потерь нет
Фото Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе – ООС
Фото Оккупанты сегодня один раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 18:41 Вооруженные формирования РФ на Донбассе в пятницу нарушили режим "тишины" и стреляли из гранатомета и пулемета.
Униан Униан  ·  25.09.20, 18:51 Неподалеку от Авдеевки российские вооруженные формирования открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Газета День Газета День  ·  25.09.20, 19:16 Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 17.30 пятницы, 25 сентября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.…
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