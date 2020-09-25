Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе – ООС (4 новости) «Вооруженные формирования РФ на Донбассе в пятницу нарушили режим тишины и стреляли из гранатомета и пулемета»

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 17.30 пятницы, 25 сентября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Обновлено в 19:16 В то же время спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. "Сейчас продолжаются восстановительные работы на 9 объектах. Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более 11 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 85 найденных взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.