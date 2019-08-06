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· Вооружённые силы Украины · Сепаратизм · Гибель · Обстрел · Военнослужащие
Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен

Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен (3 новости)

«Боевики не соблюдают "хлебное" перемирие»

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили перемирие на Донбассе. Четверо украинских военнослужащих погибли, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 6 августа.

Враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Богдановка, Павлополь и Травневое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один.

Ранее в среду стало известно о гибели четырех бойцов ВСУ на Донбассе в районе Павлополя. Подробности произошедшего рассказал командир отдельной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Андрей Игнатов.

Свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен»
Фото Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен
Фото Четыре обстрела, четверо убитых и один раненый. Как прошел вторник на Донбассе
Фото На Донбассе за день четыре обстрела, у ВСУ потери
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.19, 19:22 Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, четверо украинских военнослужащих погибли, еще один…
ТСН ТСН  ·  06.08.19, 19:42 Боевики не соблюдают "хлебное" перемирие.
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