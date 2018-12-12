Боевой дух на подъеме: Раненый моряк Артеменко идет на поправку - адвокат (3 новости и 1 видео) «Содержащийся под арестом в РФ украинский моряк Андрей Артеменко, который получил ранение во время задержания в районе Керченского пролива, чувствует…»

Украинский военный моряк Андрей Артеменко во время захвата и обстрела российскими военными корабля "Бердянск" получил осколочные ранения в левую руку и пальцы, а также осколок попал в глаз, сообщила его адвокат Мария Куракина.Адвокат Мария Куракина 12 декабря посетила в московском СИЗО "Матросская тишина" украинского военного моряка Андрея Артеменко, который был ранен во время захвата Россией украинских кораблей в Черном море. Об этом она написала в Facebook.

"Он был ранен при обстреле [корабля] "Бердянск" вместе с Василием Сорокой и Андреем Эйдером: осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас, чувствует себя лучше. Как подобает военному, держится бодро, подтянуто. Боевой дух на подъеме, интересуется новостями по делу", написала адвокат.

Она добавила, что Артеменко принимает препараты, которые ему назначили тюремные медики.

"Состояние его здоровья будем держать под контролем. Защита моряков будет настаивать на скорейшем возвращении военнослужащих домой. Всех. Без исключения. Очень надеюсь на то, что в скором времени все военнослужащие, как украинские, так и российские, вернутся домой к своим семьям", добавила Куракина.

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Адвокат сообщила, что к Артеменко вместе с российским следователем приходила женщина, представившаяся адвокатом.

"Не назвав свою фамилию заметила, что фамилия ее слишком сложная для восприятия. [Я] предупредила подзащитного, как действовать в подобных ситуациях. Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе", добавила она.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.