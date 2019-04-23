"Бог да споспешествует": патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП

Глава РПЦ отметил "исторический шанс" Владимира Зеленского по объединению Украины Глава РПЦ, Святейший патриарх Московский Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте РПЦ. "Уважаемый Владимир Александрович! Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины", - отметил глава РПЦ. В приветствии московского патриарха указано, что народ Украины, который поддержал кандидатуру Заленского, связывает с ним большие надежды на изменения жизни к лучшему. "Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге. Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви (МП)", - заявил патриарх Кирилл. Как сообщали "Комментарии", главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Он пожелал Зеленскому "идти по пути честности и правды" и "сделать Украину успешной и процветающей".