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Богдан и Баканов отсутствовали на совещании относительно авиакатастрофы в Тегеране, и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО

Богдан и Баканов отсутствовали на совещании относительно авиакатастрофы в Тегеране, и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана - а его подчиненные посмели…»

Президент Владимир Зеленский через 18 часов после авиакатастрофы украинского самолета Boeing сумел добраться на службу из Омана. В тоже время его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха.

Таким наблюдением в Facebook поделился журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня президент экстренно вернулся в Украину и в 3:27 начал совещание по одному из самых острых кризисов - катастрофы "Боинга" в Тегеране.

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Смотрю на фото и удивляюсь - на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, курирующий действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

То есть ключевые люди в этой ситуации. Президент через 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана, а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха. Удивительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, которые отвечают за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте", - написал журналист.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 11:45 Президент Украины Владимир Зеленский спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана - а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха.
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.20, 12:35 Президент Украины Владимир Зеленский через 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана, а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха. Об этом написал в…
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