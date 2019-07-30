Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы Киевской городской государственной администрации, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы Виталия Кличко, сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.Мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжение последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевраду. Есть два-три "смотрящих", которые имеют группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром", отметил Богдан.

Он подчеркнул, что лично просил Кличко отказаться от института "смотрящих" в Киеве.

По словам главы Офиса президента, мэр Киева сказал, что лично не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, понимает, что "что-то происходит не так", но сделать с этим ничего не может.

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Богдан добавил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы Киевской городской государственной администрации, в том числе Кличко.

Глава Офиса президента подчеркнул, что решение будет принимать только президент.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", резюмировал Богдан.

10 июля в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко заявил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий это возвращение методов управления времен беглого президента Виктора Януковича и лишение Киева самоуправления. "Если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", сказал Кличко.

24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направлял в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко.

26 июля Кличко отказался от инициирования внеочередных выборов в столице. "Если у кого-то есть намерение быть Киевским городским головой, это решается исключительно в правовом поле, через выборы. Следующие выборы у нас, по Конституции, осенью следующего года", сказал он.

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Обновлено в 13:23 Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина. По его словам, Кличко сам говрил, что не контролирует Киевраду. "Он потерял контроль над ситуацией в городе…

Обновлено в 13:40 Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Об этом сообщает "РБК-Украина". По словам Богдана, Кличко ему подтвердил, что не контролирует Киевсовет. "Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжение последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевраду. Есть два-три "смотрящих", которые имеют группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром. Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим поделать не может", - заявил он. Также, ранее Кличко Кличко в видео-обращении заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации и назначить на должность главы КГГА своего человека.