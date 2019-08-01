Богдан написал заявление об отставке - источники (5 новостей) «Информация о написании заявления Андреем Богданом об увольнении "в случае возникновения желания" покамест похожа на анекдот. Когда уходят, то "желание"…»

Информация о написании заявления Андреем Богданом об увольнении с должности главы офиса Президента "в случае возникновения желания" пока что похожа на анекдот.

"Когда идут, то "желание" возникло и оформлено. И так не пишут", – отметил журналист Юрий Бутусов.

Заметим, что в заявлении об увольнении Богдана, информацию о которм 24 канал получил из собственных источников, говорится, что он просит уволить его с должности по собственному желанию с момента желания.

Слухи об отставке Богдана идут регулярно, отметил Бутусов. Говорят, что вероятно его перемещение на другую должность, по контролю силовых структур, фискальных органов. Что это может быть сделано как символический жест накануне визита президента в США.

Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?

Но в любом случае, на данный момент Богдан сохраняет близость к президенту и огромное влияние, ничего похожего на разрыв и охлаждения отношений незаметно. Сегодня, по данным источников "Цензор.Нет", целый день в обычном режиме Богдан провел в ОП вместе с Зеленским, – написал журналист.

Он обратил внимание, что руководство партии "Слуга народа", близкие сотрудники Зеленского, информацию об отставке Богдана вообще не подтверждают. Это, по мнению Бутусова, свидетельствует о том, что выброс информации о заявлении – спонтанный, никаких системных изменений в команде Зеленского не произошло.

Фото заявления Богдана об отставке / Фото 24 канала

Что известно об Андрее Богдане? Юрист по образованию родом со Львова сначала работал в адвокатских фирмах. А потом решил попробовать свои силы в парламенте. Так, в 2007 году Богдан баллотировался в Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а в 2014 году – по спискам "БПП "Солидарность"(партия отменила регистрацию Богдана как кандидата). Богдан работал заместителем министра юстиции Украины, затем – заместителем министра Кабинета министров, правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую. Затем работал в Коломойского юристом. С начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан стал его юридическим советником. А когда Зеленский победил на выборах и 21 мая официально вступил в должность президента, то своим указом назначил Богдана главой Администрации Президента, которую впоследствии переименовал в Офис Президента. С этого момента Богдан везде сопровождает Зеленского.

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