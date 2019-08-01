Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке (4 новости) «Глава офиса президента Андрей Богдан, информацию об отставке которого массово растиражировали СМИ, решил пошутить о своем недавнем конфликте с мэром…»

Глава Офиса Президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию. Украинцы активно обсуждают эту новость и предполагают, какую новую должность может занять чиновник.

Богдан проработал главой Офиса Президента лишь 2 месяца. Однако, за это время украинцы создали две петиции с требованием уволить Богдана, которые набрали необходимые 25 тысяч голосов. Несмотря на это Зеленский отказывался уволить чиновника.

1 августа источника 24 канала сообщили, что Богдан сам подает в отставку. Ранее в одном из интервью глава ОП предполагал, что может поменяться должностями с Сергеем Шефиром и стать первым помощником Зеленского.

В то же время, другие источники пишут, что увольнение Богдана было условием американской стороны для встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В США продолжается расследование против бизнесмена Игоря Коломойского, юристом которого до назначения в ОП был Богдан.

Главные новости футбола 9 января: Зинченко забил классный дебютный гол…

Юзеры активно обсуждают желание Богдана уйти в отставку. Часть украинцев уже предполагают, на какую новую должность пойдет Богдан. Среди вариантов – кресло премьер-министра, спикера парламента, генерального прокурора и тому подобное.

Также часть пользователей шутит, что Богдан подал в отставку из-за конфликта с мэром Киева Виталием Кличко.

Самые смешные реакции на отставку Богдана:

Первый пошел...

Богдан все?

Неужели будет Богдан премьером?

Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Теперь ОПУ возглавит Богдан Андрей.

Богдан сделал свое дело – Богдан может уходить.

Теперь вопрос: Богдан премьер? Генпрокурор? Спикер Рады?

Там не до конца рассказали: "Богдан написал заявление на увольнение, но приказал Зеленскому его не подписывать".

Андрей Богдан подал на развод.

Кличко – Богдан 1:0.

Богдан написал заявление об отставке. Ленка так и сказала, или я, или эта сука.

По просьбе товарищей из США, Богдан покинул аппарат "Зе".