Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке

Глава Офиса Президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию. Украинцы активно обсуждают эту новость и предполагают, какую новую должность может занять чиновник.
Богдан проработал главой Офиса Президента лишь 2 месяца. Однако, за это время украинцы создали две петиции с требованием уволить Богдана, которые набрали необходимые 25 тысяч голосов. Несмотря на это Зеленский отказывался уволить чиновника.
1 августа источника 24 канала сообщили, что Богдан сам подает в отставку. Ранее в одном из интервью глава ОП предполагал, что может поменяться должностями с Сергеем Шефиром и стать первым помощником Зеленского.
В то же время, другие источники пишут, что увольнение Богдана было условием американской стороны для встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В США продолжается расследование против бизнесмена Игоря Коломойского, юристом которого до назначения в ОП был Богдан.
Юзеры активно обсуждают желание Богдана уйти в отставку. Часть украинцев уже предполагают, на какую новую должность пойдет Богдан. Среди вариантов – кресло премьер-министра, спикера парламента, генерального прокурора и тому подобное.
Также часть пользователей шутит, что Богдан подал в отставку из-за конфликта с мэром Киева Виталием Кличко.
Самые смешные реакции на отставку Богдана: