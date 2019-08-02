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Богдан прокомментировал заявление об "отставке"

Богдан прокомментировал заявление об "отставке" (4 новости)

«Глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как его снимок появился…»

Вечером 1 августа украинское медиаполе взорвала новость - глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Богдан более 14 часов официально не комментировал сенсацию и только сегодня сказал, что - да, писал заявление, а вот подписывать ли его - решать президенту. Президент Владимир Зеленский заявил, что такие заявления написала вся его команда. Но пока отставки Богдана не планируется. Тем не менее для нее есть основания и связаны они с делом против Игоря Коломойского в США. Почему Америка может хотеть отставки Богдана - LIGA.net объясняет всю историю максимально коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Интерфакс-Украина, Украинская правда, Новое время и TheBabel сообщили об отставке Богдана со ссылкой на источники. "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", - написано в заявлении, которое попало в СМИ в слегка обрезанном виде. Даты и подписи Богдана на фото не видно. 

LIGA.net дала эту новость со ссылкой на авторитетное информагентство Интерфакс-Украина. Мы сразу обратилась за комментариями к пресс-секретарю президента, самому Богдану, заместителям. От разных членов команды мы получили противоречивую информацию. Одни говорили: заявление написано, другие - это неправда. При этом Богдан, например, читал сообщения (о чем видно в мессенджерах), но ничего не отвечал. А вместо опровержений или подтверждений, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию мэра Киева Виталия Кличко и подпись: "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?". Это стало поводом считать, что вся история - шутка самого Богдана. Позже журналистка Нового времени Кристина Бердинских сообщила, что фото заявления она получила из президентского офиса. При этом свой источник называть отказалась.

Сегодня, 2 августа, информацию об отставке прокомментировал Зеленский: "Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. Если общество или президент почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в какой-либо момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку". Заявление Богдана он не подписывал. Офис президента опубликовал видео с комментарием Зеленского, на котором видно, что Богдан и замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, которого на Банковую привел как раз Богдан, стоят за спиной президента и улыбаются.

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Сам Богдан так прокомментировал отставку: "Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете - не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация каких-то спецслужб".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если история с отставкой - шутка Богдана, то она может плохо кончится для всех, кто принимал в ней участие. Слухи о возможной отставке Богдана ходят уже вторую неделю. По данным двух источников LIGA.net, знакомых с ходом разбирательств в США по делу об отмывании денег, отставка Богдана – требование американцев.

"Богдан для США - юрист Коломойского, в том числе в рамках американского дела. Проводить встречу Трампа и Зеленского, пока такой человек возглавляет офис президента, было бы рисковано для Трампа накануне выборов в США, так как в деле замешаны деньги американских налогоплательщиков", - расск

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