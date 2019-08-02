Богдан сделал матерный пост после своей "отставки"

После того, как появилась информация об отставке главы Офиса президента Украины, все ждали комментариев от Андрея Богдана по этому поводу, но он разразился шуткой над Кличко, чем вызвал бурную реакцию в сети. Об этом передает rbc.ua "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?" - написано под фото Виталия на картинке, которую Богдан разместил на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко часто становится героем мемов и фотожаб из-за своих оговорок. Так, недавно Кличко не смог несколько раз выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз". Пользователи сети мгновенно отреагировали на троллинг главы Офиса президента. Супер!!! Аааааааааааааааа; Не ставьте философа в дополнительный ступор; Где ваще фамилия и имя?! Не сводите Виталика с ума; Просто шуточки на уровне "95 квартала" в момент, когда следовало бы подтвердить или опровергнуть слухи об увольнении; Низко. Очень низко; Низко это попросить людей готовиться к земле; Шутка в стиле квартала, Зеленский поди подсказал; И это уровень руководителя офиса президента? Какой президент такой и офис; Сама шутка смешная, но, к сожалению, может создать опять неправильный резонанс. Вот, к примеру, уже прочел в СМИ об этом посте. Я лично не против, но понимаю, что часть населения сможет легко к этому посту предъявить претензии в виде "официальное лицо, а подобное у себя выставляет". Не хочется, чтоб у новой власти раньше времени падала популярность.

Обновлено в 12:26 Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Обновлено в 13:32 О том, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы подал заявление об отставке, стало известно вечером 1 августа. А потом в подтверждение появилась фотография якобы заявления, в Facebook журналистки издания Новое время Кристины Бердинских. В сфотографированном "заявлении" говорится, что оно подано по "собственному желанию", но со странной формулировкой "с момента желания". Впрочем, возможно, за рамками снимка осталась часть информации. Но в любом случае "заявление" вызвало обоснованные сомнения. На нем не было ни подписи, ни даты, и хоть его начали активно распространять по Сети, в Офисе президента начали опровергать. Сначала Руслан Рябошапка, заместитель главы Офиса Президента, потом представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что также не слышал о вероятной отставке главы ОПУ. И уже утром сообщил, что об этом думает и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. "Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", – заявил он. Однако уже утром 2 августа Владимир Зеленский подтвердил, что такие заявления написаны у всей его команды. Правда, подпишет ли он отставку Богдана так и не было сказано. Единственная реакция Богдана 1 августа заключалась в том, что он запостил шутку про Виталия Кличко,