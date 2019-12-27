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Богдан тайно встречался с Коломойским, - "Схемы"

Богдан тайно встречался с Коломойским, - "Схемы" (7 новостей)

«Глава Офиса президента Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в ресторане в центре Киева»

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами в заведении в центре Киева.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") в расследовании "Тайная вечеря".

Вечером 25 декабря журналисты зафиксировали автомобиль Андрея Богдана Tesla припаркованным вблизи пятизвездочного отеля Premier Palace в центре Киева. Они заметили, как из здания вышел его водитель вместе с охранником – последний ранее неоднократно сопровождал руководителя ОП.

Позже в ресторан отеля приехал олигарх Игорь Коломойский.

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А позже – и его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Когда журналисты решили зайти в заведение, то увидели, что личный охранник руководителя ОП и личный охранник олигарха ожидают у входа в отдельную частную комнату ресторана – где и проходила встреча.

Позже съемочной группе удалось зафиксировать, как оттуда вышли представитель неформальной группы "Приват" Михаил Киперман, экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер, Тимур Миндич и сам Игорь Коломойский. Когда участники встречи покинули помещение, журналисты обнаружили, что частная комната, где происходила встреча – проходная и имеет черный выход.

Кроме того, в тот же день, несколькими часами ранее "Схемы" также зафиксировали, как Андрей Богдан в сопровождении того же охранника поехал с Банковой в ресторан на Печерске на встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Они общались там около часа, а потом машины Богдана и Коболева последовательно покинули заведение.

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Андрей Коболев отказался комментировать журналистам вопрос о вышеупомянутой встрече и достигнутых на ней договоренностях. Андрей Богдан на вопросы журналистов не ответил.

Игорь Коломойский, в свою очередь, в комментарии "Схемам" заявил, что руководитель ОП не присутствовал на встрече в отеле Premier Palace. Вместе с тем он опроверг информацию о том, что Богдан якобы отдалился от него и заявил, что они иногда созваниваются: "А чего бы он отдалялся? Мы же друзья. Он на службе. Мы не говорим о его службе, о его государственной работе".

Кроме того, Коломойский отметил, что чувствует "объективное давление" на свой бизнес – но такое же, как и остальные бизнесмены в стране. Вместе с тем, он уклонился от вопроса, чувствует ли какое-то сопротивление со стороны действующей власти: "Я могу вам сказать, что точно намеренно не мешает".

Олигарх также в очередной раз выразил надежду, что он вскоре вернет себе "Приватбанк".

Смотрите видео по расследованию "Схем" о тайной встрече Богдана и Коломойского:

Что известно о предыдущих встречах Богдана с Коломойским

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Фото Богдан тайно встречался с Коломойским – "Схемы"
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РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.19, 13:11 Глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский тайно встречались. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".Новость допонюється...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.19, 13:47 Глава Офиса президента Андрей Богдан якобы тайно встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами. Об этом говорится в новом журналистском расследовании проекта Схемы. 25 декабря,…
Гордон Гордон  ·  27.12.19, 13:59 Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и украинский бизнесмен Игорь Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в центре Киева 25 декабря. Журналисты…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 14:11 Глава Офиса президента Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в ресторане в центре Киева.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.12.19, 14:23 Глава Офиса Президента Андрей Богдан, информацию об участии которого в уголовных делах засекретила ГБР, тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в одном из киевских ресторанов.  Об этом говорится…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.12.19, 14:58 Глава Офиса президента Андрей Богдан тайно встречался с одиозным украинским олигархом Игорем Коломойским в ресторане в центре Киева. Об этом узнали журналисты...
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