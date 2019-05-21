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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 00:51
· Россия · Референдум · Договоренность
Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум (6 новостей)

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Андрей Богдан, официально возглавивший сегодня Администрацию президента Владимира Зеленского, заявил, что Киев рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

Соответствующее заявление Богдан сделал в эфире "112 Украина".

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", – заявил Богдан.

Он отметил, что разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество. 

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Как ранее сообщал Фокус:

Владимир Зеленский 21 мая уволил с должности главы Генштаба Украины Виктора Муженко и назначил Руслана Хомчака. Глава АП Андрей Богдан отметил необходимость поиска компромисса в вопросе Донбассу.

Обновлено в 00:33 Новый глава Администрации президента рассказал также об отставках, назначениях и изменениях в Конституцию

Обновлено в 00:51 "Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил глава АП.

ФОТО К НОВОСТИ: «Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум»
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Фото Вопросы мирных договоренностей с Россией должны решаться на референдуме, – Богдан
Фото Вопрос про мирные условия с Россией могут быть вынесены на всеукраинский референдум - глава АП Андрей Богдан
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 00:51 Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. "Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут…
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