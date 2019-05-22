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Богдан: Зеленский не нарушил закон, когда назначил меня главой АП

Богдан: Зеленский не нарушил закон, когда назначил меня главой АП (6 новостей)

«Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир…»

Ссылка на закон о госслужбе при назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины – это манипуляция со стороны главы государства Владимира Зеленского, отметил украинский журналист Даниил Мокрик.С назначением Андрея Богдана и законом о госслужбе все оказалось сложнее. И забавнее. Поэтому лонгрид.

Напомню: в указе о его назначении главой АП Зеленский внезапно сослался на закон, где написано, что глава АП не госслужащий. Посмотрите указы предшественников. Указ Порошенко о назначении Райнина, например. Там ничего такого и близко нет. Зачем это? Ну, как бы само собой, чтобы обойти люстрацию. И вот тут наступает "но".

Титаническими усилиями [журналистка] Алиса Юрченко и другие протолкнули в мою занятую переживаниями за судьбу Вестероса и Джона Сноу голову: закон об очищении власти таки прямо запрещает люстрированным занимать должность главы АП. Должность названа прямо в перечне запрещенных.

Так что за нах? Зачем этот финт в указе?

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Я вижу только одну логику. В ст.1 ч.1, в самом начале закона об очищении власти написано: он устанавливает запрет "отдельным физическим лицам занимать определенные должности (находиться на службе) (далее должности) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления". Итак, занимать должности (находиться на службе) в органах государственной власти.

Потом уже, в ст.2, идет перечень должностей, среди которых и должность главы АП.

Через год после этого закона принимают тот же закон о госслужбе, в котором написано, что он не распространяется на главу АП.

И вот здесь главный вопрос: есть ли коллизия? Противоречат ли эти законы друг другу? Иными словами: если глава АП больше не госслужащий, то этой должности не должно быть и в перечне люстрируемых? Ведь в законе об очищении власти изначально написано, что он для должностей госслужбы.

Если есть противоречие, то более новый закон (о госслужбе) важнее. Даже если старый (о люстрации) остался без изменений.

Я так понимаю, что упоминание о госслужбе в указе Зеленского появилось именно по такой логике. Мол, есть коллизия. Никакой другой причины вспоминать в указе, что глава АП не госслужащий, я не вижу. Если есть другое обоснование подскажите.

Но есть ли на самом деле эта коллизия? Мне кажется, что это столь грубое натягивания совы на глобус, что сова аж по швам трещит. Это манипуляция дичайшей воды. Я считаю, что Зеленский тупо нарушил закон об очищении власти и поставил свою волю выше закона.

П…здец, короче. Бедная сова.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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