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Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг

Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг (4 новости)

«Похоже, на болельщиков бокса ожидает фантастический камбэк»

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что стриминговая платформа DAZN договаривается с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко относительно его возвращения в ринг. Об этом Хирн заявил в интервью телеканалу IFL.

"Думаю, Владимир пока еще оценивает плюсы и минусы своего возвращения. Пока нет никаких новостей. DAZN действительно ведет с ним переговоры. Мы хотим возвращения Кличко. Он великолепный боксер и, надеюсь, мы это вновь скоро увидим", - сказал Хирн.

Ранее бывший чемпион мира Шеннон Бриггс заявил, что ему поступило предложение встретиться в ринге с Владимиром Кличко.

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Сам Владимир недавно также прокомментировал возможное возвращение в бокс.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.05.19, 14:49 Британский менеджер, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/ IBО Энтони Джошуа, а также сервиса DAZN Эдвард Хирн, подтвердил, что стриминговая платформа ведет…
Апостроф Апостроф  ·  03.05.19, 15:50 Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко рассматривает вариант с возвращением в ринг.
ТСН ТСН  ·  03.05.19, 16:27 Похоже, на болельщиков бокса ожидает фантастический камбэк.
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