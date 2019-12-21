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Бокс. "Сын легенды" Чавес досрочно проиграл Джейкобсу – видео

Бокс. "Сын легенды" Чавес досрочно проиграл Джейкобсу – видео (4 новости)

«Смотрите видео боя Джейкобс - Чавес»

Хулио Сезар Чавес-младший продолжает "позорить" своего отца, который был легендарным боксером.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бокс. "Сын легенды" Чавес досрочно проиграл Джейкобсу – видео»
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Фото Дэниел Джейкобс – Хулио Сезар Чавес. Видео боя
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.12.19, 08:28 "Сын легенды" Хулио Сесар Чавес-младший досрочно проиграл в боксерском поединке на профессиональном ринге американцу Дэниелу Джейкобсу. Бой прошел в рамках договорного веса - до 78,5 кг, пишет Vringe.Будучи…
Sport.ua Sport.ua  ·  21.12.19, 09:19 Смотрите видео боя Джейкобс - Чавес
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