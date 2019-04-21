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Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео

Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео (4 новости)

«Украинский боксер Денис Беринчик нацелился на бой против Василия Ломаченко»

Украинский интернациональный чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (11-1, 7 КО) в Киеве победил претендента на титул, японца Нихито Аракаву (32-7-2, 18 КО). Об этом сообщает UA Футбол.

Начало боя оказался достаточно ровным. Соперники были активными и обменивались комбинациями ударов. Беринчик много работал на ногах, перемещался, финтил. Аракава же боксировал через переднюю руку, пытаясь не дать украинцу подойти близко.

Начиная с 6 раунда Денис полностью перехватил инициативу в бою, а Аракава мог только защищаться и выбрасывать единичные удары в сторону Беринчика.

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В 9 раунде с японца сняли очко за то, что тот слишком часто придерживал украинского боксера. В конце же боя Нихито пытался перехватить инициативу, но начал натыкаться на еще большее количество пропущенных ударов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  21.04.19, 10:09 Украинский боксер Денис Беринчик нацелился на бой против Василия Ломаченко.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.04.19, 10:46 В субботу, 20 апреля, украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) в Киеве защитил пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе в бою против японца Нихито Аракавы.Украинец взял на себя…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.04.19, 13:48 Украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву и защитил титул WBO International в легком весе.
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