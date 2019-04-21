Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео

Украинский интернациональный чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (11-1, 7 КО) в Киеве победил претендента на титул, японца Нихито Аракаву (32-7-2, 18 КО). Об этом сообщает UA Футбол.

Начало боя оказался достаточно ровным. Соперники были активными и обменивались комбинациями ударов. Беринчик много работал на ногах, перемещался, финтил. Аракава же боксировал через переднюю руку, пытаясь не дать украинцу подойти близко.

Начиная с 6 раунда Денис полностью перехватил инициативу в бою, а Аракава мог только защищаться и выбрасывать единичные удары в сторону Беринчика.

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В 9 раунде с японца сняли очко за то, что тот слишком часто придерживал украинского боксера. В конце же боя Нихито пытался перехватить инициативу, но начал натыкаться на еще большее количество пропущенных ударов.