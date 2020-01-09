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Боксер Ломаченко начал хвалить российский спецназ. Сети свирепствуют

Боксер Ломаченко начал хвалить российский спецназ. Сети свирепствуют (4 новости)

«Очень странное решение от украинского чемпиона мира»

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео о силе "православного духа". Видеоряд всего ролика составлен из нарезки учений российского спецназа, а в конце авторы видео благодарят за помощь в съемках "Вежливых людей". Фоном на видео диктор объясняет, что "православный – не означает, что слабый", ведь "речь не о мышцых, что в прессе и бицухе, а о вере и сильном в ней духе". Судя по водяному знаку, видео сделали в Корсунской пустыни, которая находится в РФ, под Воронежем. Отрезок, который опубликовал Ломаченко, начинается с 1:58. На YouTube-канале пустыни есть и другие видео на богословскую тематику. Попутно в видео прославляются российские военные и их военные операции. Например, лейтмотив следующего видео – месть "за пацанов". Стоит отметить, что в ролике видно кадры, предположительно снятые на Востоке (судя по флоре и красному песку). Ломаченко – чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе. Ранее он говорил, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими боксерами, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию. "Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху. Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это", – говорил он в интервью BBC News. Как ранее сообщал Фокус: Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио. Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Известный специалист в мире бокса Роберт Гарсия заявил, что у чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса есть шансы победить обладателя титулов WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.01.20, 14:41 Боксер из Украины Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, который восхваляет российский спецназ. На видео от Русской православной церкви показывают военных РФ, которые…
ForUm ForUm  ·  09.01.20, 14:52 Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал видео с российскими спецназовцами, которое прославляет «силу православного духа»Видео появилось на странице Ломаченко в Instagram.В ролике говорится…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  09.01.20, 16:11 Очень странное решение от украинского чемпиона мира
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