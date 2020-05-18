Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник. К предложению присоединились 54 страны Африки, отмечает газета. Голосование по вопросу пройдет во вторник утром. Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину, напоминает The Guardian. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины. Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19». В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в&nb...