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Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии (4 новости)

«Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник»

Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник. К предложению присоединились 54 страны Африки, отмечает газета. Голосование по вопросу пройдет во вторник утром. Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину, напоминает The Guardian. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины. Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19». В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в&nb...

ФОТО К НОВОСТИ: «Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии»
Фото Более 60 стран поддержали независимое расследование по Covid-19
Фото Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии
Фото Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.05.20, 00:04 Коалиция из более чем 60 стран мира призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание Covid-19. Такое заявление международная коалиция совершила…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 08:04 Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 09:33 Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник.
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