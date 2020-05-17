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Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19

Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19 (5 новостей)

«Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику…»

Инициатива Евросоюза и Австралии накануне заседания Всемирной организации здравоохранения вызвала критику одновременно Китая и США.Евросоюз и Австралия призывают к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса, сообщает в воскресенье, 17 мая, австралийская медиакорпорация ABC.

62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию, поддержали это предложение накануне открывающегося в понедельник заседания Всемирной организации здравоохранения. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них". Китай и США пока не поддержали идею расследования Инициатива расследования вызвала я...

ФОТО К НОВОСТИ: «Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19»
Фото Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19
Фото Более 60 стран готовы поддержать расследование вспышки коронавируса
Фото Более 60 стран призвали расследовать происхождение коронавируса
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Газета День Газета День  ·  17.05.20, 21:16 Более 60 стран накануне заседания ВОЗ призывают к независимому расследованию происхождения COVID-19. Об этом сообщает ABC. "Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза…
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 21:17 Коалиция из 62 стран поддерживает инициативу Австралии и Европейского Союза провести расследование вспышки коронавируса в предверии встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Об этом сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 21:58 Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику одновременно…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 22:14 Коалиция из более чем 60 стран мира призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19. Такое заявление международная коалиция совершила…
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