Более 60 стран призывают к объективному расследованию происхождения COVID-19 (5 новостей) «Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику…»

Инициатива Евросоюза и Австралии накануне заседания Всемирной организации здравоохранения вызвала критику одновременно Китая и США.Евросоюз и Австралия призывают к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса, сообщает в воскресенье, 17 мая, австралийская медиакорпорация ABC.

62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию, поддержали это предложение накануне открывающегося в понедельник заседания Всемирной организации здравоохранения. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них". Китай и США пока не поддержали идею расследования Инициатива расследования вызвала я...