Более половины граждан ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии

Почти 60% граждан Евросоюза понесли финансовые потери в результате пандемии коронавируса нового типа и карантинных мер для ее сдерживания, 9% — испытывают сложности с покупкой продуктов питания. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник Европарламентом. В этом же опросе отмечается, что 69% граждан ЕС хотели бы видеть «более активные действия Евросоюза по борьбе с кризисом». «Явное большинство опрошенных — 58% — заявили, что испытали финансовые трудности в своей жизни с момента начала пандемии коронавируса. 30% респондентов заявили о потери доходов, 23% — о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% — о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по ...