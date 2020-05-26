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Более половины граждан ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии

Более половины граждан ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии (3 новости)

«Из-за пандемии коронавируса, которым, по последним данным, заразились 5,5 млн жителей по всему миру, финансовые трудности испытавала большая часть населения Европейского…»

Почти 60% граждан Евросоюза понесли финансовые потери в результате пандемии коронавируса нового типа и карантинных мер для ее сдерживания, 9% — испытывают сложности с покупкой продуктов питания. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник Европарламентом. В этом же опросе отмечается, что 69% граждан ЕС хотели бы видеть «более активные действия Евросоюза по борьбе с кризисом». «Явное большинство опрошенных — 58% — заявили, что испытали финансовые трудности в своей жизни с момента начала пандемии коронавируса. 30% респондентов заявили о потери доходов, 23% — о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% — о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по ...

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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 20:15 У 53% людей в Европейском союзе сократился доход из-за пандемии коронавируса. Многие из них должны были уйти на неполный рабочий день.Об этом сообщает DW.Как отмечается, такой вывод можно сделать по результатам…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 20:40 Из-за пандемии коронавируса, которым, по последним данным, заразились 5,5 млн жителей по всему миру, финансовые трудности испытавала большая часть населения Европейского Союза. Об этом передает DW. В…
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