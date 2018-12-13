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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 19:14
· УПЦ
Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе

Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе (16 новостей)

«Сегодня состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ КП»

56 архиереев Украинской Православной Церкви Московского патриархата, которым были вручены приглашения на объединительный Собор, вслед за митрополитом Онуфрием отправили их обратно в Стамбул. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на Союз православных журналистов. "Так поступили уже 56 архиереев – без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями", - говорится в сообщении. Также сообщается, что свое приглашение вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Согласно сайту УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиерея, 37 викарных и 7 архиереев на покое. 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим. Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви. Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя. 29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. 5 декабря Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря. На нем будут решать три вопроса.

Обновлено в 19:14 Сегодня состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ КП.

ФОТО К НОВОСТИ: «Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе»
Фото Больше половина архиереев УПЦ МП отказались от приглашения на Объединительный собор
Фото В УПЦ МП половина архиереев отклонила приглашения на Объединительный собор
Фото Объединительный собор будет поместным, - Зоря
Фото Главные теми Объединительного собора
Фото Более 50 архиереев УПЦ МП вернули в Стамбул приглашения на Объединительный собор
Фото Собор УПЦ-КП принял решение об участии в Объединительном соборе епископата, клириков, мирян и монахов
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 16:11 Архиереи УПЦ МП вернули приглашения на Объединительный собор обратно в Стамбул.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 16:25 Объединительный собор, который состоится 15 декабря в Киеве, будет поместным.Об этом сообщил представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) , передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".По…
ForUm ForUm  ·  13.12.18, 16:53 Уже 56 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которым были вручены приглашения на Объединительный собор, отправили их обратно в Стамбул.Об этом сообщает информационно-просветительский…
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 17:22 Объединительный собор состоится уже 15 декабря будет создана долгожданная автокефальная украинская православная церковь.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.12.18, 17:45 56 архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата отправили в Стамбул полученные письма-приглашения для участия в Объединительном соборе. Более того, все остальные архиереи отказались…
Униан Униан  ·  13.12.18, 17:59 Ранее предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий вернул Варфоломею письмо с приглашением без ответа.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.18, 18:00 Более 40 архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и 40 верующих (миряне) примут участие в Объединительном Соборе, который состоится 15 декабря. Об этом Українським Новинам сообщил…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.18, 18:04 Украинская православная церковь Киевского патриархата на заседании Архиерейского собора в четверг принял решение об участии в Объединительном соборе по созданию единой поместной Украинской православной…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.18, 18:20 На Объединительный собор будет вынесен проект устава единой поместной церкви, предложенный синодом Вселенского патриархата. Об этом Українським Новинам сообщил спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий…
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 18:52 Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) сегодня, 13 декабря, на заседании архиерейского собора приняла решение об участии в Объединительном соборе по созданию единой поместной Украинской…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.18, 18:55 То, что ФСБ планирует акции протеста во время проведения объединительного собора, вряд ли можно назвать новостью. Новостью стал бы отказ от провокаций российских спецслужб в Украине. Так же трудно назвать…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.18, 19:14 Сегодня состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ КП.
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