Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе

56 архиереев Украинской Православной Церкви Московского патриархата, которым были вручены приглашения на объединительный Собор, вслед за митрополитом Онуфрием отправили их обратно в Стамбул. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на Союз православных журналистов. "Так поступили уже 56 архиереев – без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями", - говорится в сообщении. Также сообщается, что свое приглашение вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Согласно сайту УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиерея, 37 викарных и 7 архиереев на покое. 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим. Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви. Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя. 29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. 5 декабря Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря. На нем будут решать три вопроса.

Обновлено в 19:14 Сегодня состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ КП.