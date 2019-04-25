Болельщики "Динамо" не могут простить Жуниору Мораес переход в "Шахтер" (11 новостей) ««Шахтер» упустил победу в Киеве на 94-й минуте»

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал незабитый пенальти в ворота киевского "Динамо" (0: 0) в центральном матче 25 тура украинской Премьер-лиги. Об этом бывший игрок "бело-синих" написал в Instagram.

"Очень разочарован, у меня была возможность принести победу нашей команде, но я не смог. Возможно, один из самых страшных моментов в моей карьере. Простите товарищи по команде, прости" Шахтер ", - написал Мораес.

Во время матча футбольные фанаты киевского "Динамо" подвесили за шею манекен, на котором была одета форма игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Динамо - Шахтер: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

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