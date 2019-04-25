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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:24
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Болельщики "Динамо" не могут простить Жуниору Мораес переход в "Шахтер"

Болельщики "Динамо" не могут простить Жуниору Мораес переход в "Шахтер" (11 новостей)

««Шахтер» упустил победу в Киеве на 94-й минуте»

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал незабитый пенальти в ворота киевского "Динамо" (0: 0) в центральном матче 25 тура украинской Премьер-лиги. Об этом бывший игрок "бело-синих" написал в Instagram.

"Очень разочарован, у меня была возможность принести победу нашей команде, но я не смог. Возможно, один из самых страшных моментов в моей карьере. Простите товарищи по команде, прости" Шахтер ", - написал Мораес.

Во время матча футбольные фанаты киевского "Динамо" подвесили за шею манекен, на котором была одета форма игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Динамо - Шахтер: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Шахтер: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

Обновлено в 12:17 Голкипер «Динамо» отразил пенальти в исполнении Жуниора Мораеса

Обновлено в 12:24 Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста 25-го тура чемпионата Украины

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Комментарии Комментарии  ·  25.04.19, 07:33 "Динамо" в домашнем матче 25-го тура УПЛ сыграло вничью с "Шахтером" (0:0) Болельщики на НСК "Олимпийский" голов не увидели, сообщает "РБК-Украина". Форвард "горняков" Жуниор Мораес не реализовал пенальти…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.04.19, 07:44 Форвард «Шахтера» не реализовал пенальти в игре с «Динамо»
Terrikon Terrikon  ·  25.04.19, 08:23 Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Динамо»
Обозреватель Обозреватель  ·  25.04.19, 08:25 Мораес попросил прощения
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.04.19, 08:30 Во время центрального поединка 25-го тура УПЛ болельщики киевлян вспомнили Жуниору Мораес переход из "Динамо" в "Шахтер". Болельщики сделали чучело форварда "горняков" и повесили его на трибунах НСК "Олимпийский".…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Terrikon Terrikon  ·  25.04.19, 08:39 Вратарь «Динамо» Денис Бойко прокомментировал ничью с «Шахтером»
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.04.19, 10:59 «Шахтер» упустил победу в Киеве на 94-й минуте
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.04.19, 12:17 Голкипер «Динамо» отразил пенальти в исполнении Жуниора Мораеса
Terrikon Terrikon  ·  25.04.19, 12:24 Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста 25-го тура чемпионата Украины
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